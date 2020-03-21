İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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