Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Esenyurt'ta iki binanın çatısı yandı

        Esenyurt'ta iki binanın çatısı yandı

        İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan ve yan binanın çatısına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 19:18 Güncelleme: 19.04.2025 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esenyurt'ta iki binanın çatısı alev aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hürriyet Mahallesi Albatros Sokaktaki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan binanın çatısına sirayet etti.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangın, iki binanın çatısında hasara yol açtı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Esenyurt yangın
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi