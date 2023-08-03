Esenyurt'ta kanlı saldırıyı gerçekleştiren sanığın ifadesi ortaya çıktı! İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayiinde yaşanan, iki kişinin ölümüyle sonuçlanan dehşet görüntülerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren Tarık Özer ve Oğlu Azat Özer'in Büyükçekmece'de kendisine ait inşaatı yarım olan bir villada saklanırken, peynir ekmek almak için dışarı çıktıklarında yakalandıkları öğrenildi. Poliste ifade veren Tarık Özer'in, "Benden, 1 milyon 350 bin liralık demir almışlardı. İki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senedin parasını alamayınca avukatlarıma söyleyip gerekli işlemi yapmalarını istedim. O gün iki kez ateş ettikten sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki tekel bayiinde yaşanan, 2 kişinin ölümü ve 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.

İNŞAATI YARIM KALAN VİLLADA SAKLANDILAR

İki genci öldüren zanlı Tarık Özer.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polisin sıkı takibi altında bulunan zanlılar Tarık Özer ve Oğlu Azat Özer'in firarda oldukları dönemde kendilerine ait Büyükçekmece’de inşaatı yarım olan bir villada saklandıkları ortaya çıktı.

"TELEVİZYONDA KENDİ RESMİMİ GÖRDÜM"

Kanlı baskını gerçekleştirdikten sonra önce kendi evlerine giden Tarık Özer ve oğlu Azad Özer, yanlarına eşyalarını aldıktan sonra saklanmak için Büyükçekmece’deki villaya gitti. Polise, firarda olduğu dönemi anlatan Tarık Özer, “Bakkaldan peynir ekmek almak için üç kez dışarı çıktım. Her çıktığımda televizyonda kendi resmimi gördüm" dedi.

TEKNE İLE KAÇMA İHTİMALLERİ ÖNLENDİ

Yapılan soruşturmada bir ayrıntı daha dikkat çekti. Tarık Özer'in, bir arkadaşına ait Tuzla’da demirli bulunan bir teknenin, GPS sinyalini kapatarak Büyükçekmece’ye doğru hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin bu tekneyle kaçma ihtimaline karşılık Deniz Polisi'nin harekete geçtiği ve tekneyi Büyükçekmece’de durdurduğu; böylece muhtemel bir kaçışın engellendiği öğrenildi.

DETAYLI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan sorgusunda olayı tüm detayları ile anlatan Tarık Özer, “Onlara geçtiğimiz mayıs ayında 1 milyon 350 liralık inşaat demiri sattım. Onlarla iki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senet bir türlü ödenmedi. Araya birkaç kişi sokup ödemeleri için ikna etmeye çalıştım. Yine ödemeyince avukatlarıma alacağımı tahsil etmeleri için talimat verdim” dedi.

“SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI”

İcra davası açıldığında sosyal medya üzerinden hakkında paylaşımlar yapıldığını, bunu ilk gördüğüne önemsemediğini söyleyen Tarık Özer’in, “Ancak eve gittiğimde bu paylaşımlar yüzünden oğlum ve kardeşimin üzgün olduğunu gördüm. Gidip bir konuşmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde amacımız tamamen konuşmaktı. İçeri girip babalarını sorduk. Telefon ettiler ancak açılmadı. Sonra ortam bir an da gerginleşti” dediği öğrenildi.

“KENDİMİ KAYBETTİM”

Olay anında ilk silahı karşı tarafın çektiğini ve ateş ettiğini iddia eden Tarık Özer ifadesinde, “Daha önce kardeşimi vurmuşlardı. Kargaşada silah patlayıp yerde kan görünce bir anda kendimi kaybettim. İki el ateş ettikten sonrasını hatırlamıyorum. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Ortalık sakinleşince yaptıklarımın farkına vardım. Çok üzgünüm” dedi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan olayla ilgili yapılan çalışmalarda dehşetin izleri de öldürülenlerin gençlerin vücutlarında ortaya çıktı. Sandalyede hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen’in vücudunun çeşitli bölgelerine 9 kurşun, ölen Batuhan Bayındır’ın ise 2 kurun isabet ettiği ortaya çıktı. Olayda yaralı kurtulan Yusuf Erzen’e ise bir kurşun isabet ettiği belirlendi.

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