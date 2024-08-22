Esenyurt'ta Süleyman Bozbuğa Kreşi törenle açıldı
İstanbul'un Esenyurt Belediyesi tarafından "Çocuklar Kreşe, Anneler İşe" projesi kapsamında Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen Süleyman Bozbuğa Kreşi'nin açılış töreni yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "İki tane kreşin temelini attık. Birini açtık. 12 tane daha yapacağız. 15 kreşi kısa bir süre içinde Esenyurt'un hizmetine sunacağız" dedi
İstanbul'un Esenyurt Belediyesi tarafından “Çocuklar Kreşe, Anneler İşe” projesi kapsamında Süleyman Bozbuğa Kreşi’nin açılış töreni düzenlendi.
Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen törene Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Başkan Özer'e, bağışı ile kreşin yapımına katkıda bulunan Süleyman Bozbuğa ve ailesi tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Ahmet Özer ise Bozbuğa'ya günün anısına plaket verirken kurdele kesimi sonrası açılış gerçekleştirildi.