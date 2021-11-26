Ünlü oyuncu evlendi 0:00 / 0:00

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'İstanbullu Gelin', '46 Yok Olan' ve 'Çiçero' gibi yapımlarda rol alan Ali Eser Yıldırım, THY'de hostes olarak çalışan Melis Peker ile nikah masasına oturdu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde kıyılan nikahta çiftin nikah şahitliğini Serpil Ekin Adeline, Temel Yapıcı ve Sevgi Türker Terlemez yaptı.

Sosyal medya hesabından nikah fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Dünyanın en merhametli, en temiz kalpli, en güzel gülen, en, en, en sabaha kadar yazabilirim. Kısa kesiyorum. Seni seviyorum hayat arkadaşım." açıklamasını yaptı.

Eser Ali Yıldırım ve Melis Peker'in balayı için Paris'ten Meksika'ya geçeceği öğrenildi.

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda yetişen ve Ali Poyrazoğlu'nun kendi adını verdiği Eser Ali Yıldırım, tiyatro ve dizilerde canlandırdığı çok sayıda rolle geniş hayran kitlesine sahip.