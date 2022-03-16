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Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi ile kayınpederini öldüren sanığın cezası belli oldu
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Adliye önünde eşi ve kayınpederini öldürmüştü! Çifte infazın cezası belli oldu

Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu 23 yaşındaki Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'ı adliye önünde pompalı tüfekle öldüren Onur Acar'ın cezası belli oldu. Önceki duruşmada "Ne kadar ateş ettiğimi saymadım. Fişek bitince tüfeği üzerlerine attım. Öldürme kastım olsa neden tüfek getireyim? Tabanca getirirdim" şeklinde ifade veren tutuklu sanık Acar'a biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verildi

Eşi ile kayınpederini öldüren sanığın cezası belli oldu
Adliye önündeki çifte infazda ceza belli oldu!
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DHA

Bilecik'te, boşanma aşamasındaki Cemile Nur Acar (23) ile kayınpederi Abdullah Duman'ı (48) öldüren sanığın cezası belli oldu.

Bilecik'te 16 Kasım 2020'de Onur Acar, boşanma aşamasında olduğu Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'a adliye çıkışında pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Onur Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Acar hakkında hazırlanan iddianameyle Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SEĞBİS'LE BAĞLANDI, TAHLİYE TALEP ETTİ

Davanın karar duruşması bugün Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Onur Acar tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlandı, eşini ve kızını yitiren Fatma Duman ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Acar, tahliyesini talep etti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Onur Acar hakkında eşi Cemile Nur Acar´ı 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, kayınpederi Abdullah Duman'ı ise 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulamayan heyet, Acar´ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'FİŞEK BİTİNCE TÜFEĞİ ÜZERLERİNE ATTIM'

Acar, önceki duruşmada öldürme kastının olmadığını öne sürerek, "Öldürme kastıyla hareket etmedim. Ne kadar ateş ettiğimi de saymadım. Fişek bitince tüfeği üzerlerine attım. Öldürme kastım olsa neden tüfek getireyim? Tabanca getirirdim, tüfek tutukluk yapabilirdi. Öldürmek istesem, bunun riskine girmezdim. Ayrıca öldürmek istesem adliye önünde yapmaz, gece evlerini basar, evlerinde öldürürdüm" ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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