Türkiye'nin kangren sorunu olan kadına şiddet yine yürekleri dağladı. Kahreden haber bu kez Samsun'dan geldi. Bafra ilçesinde eşi tarafından oklavayla darbedilen üç çocuk annesi kadının büyük oranda hasar oluşan ve görme yetisini kaybeden sol gözü ameliyatla alınacak.

AA'nın haberine göre, kendisini darbeden eşi tarafından kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Elif K.'nin (30) tedavisi sürüyor.

Eşinin oklavayla darbetmesi sonucu sol gözünü kaybeden Elif K. hastanede psikolojik destek görüyor. Doktorlar, aldığı hasar sonucu görme yetisini yitiren ve iltihap oluşan gözün, diğer gözü de etkilememesi için alınması gerektiğini söylüyor.

ÇOCUKLARI İLE DUYGUSAL ANLAR

Ameliyatın riskli olması ve tekrar görememe riski nedeniyle 3 çocuğu ile hastane odasında bir araya gelen Elif K., çocuklarına süreci anlattı. Duygulu anların yaşandığı o an ise darbedilen kadının bir yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntüde, Elif K., "Bir gözüm hiç görmeyecek ömür boyu. Bu ihtimal beni yakıyor." sözleriyle duygularını dile getirirken, çocukların ise babalarına tepkili olduğu görülüyor.

10 yıllık evli üç çocuk annesi Elif K., 29 Aralık'ta eşi Mehmet K. (32) tarafından evde oklavayla darbedilmiş, ağır yaralanan kadının ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.