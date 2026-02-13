Canlı
        EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman sergisi açıldı

        EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman sergisi açıldı

        Habertürk Yazarı ve Habertürk TV Airport Programı Yapımcısı Güntay Şimşek'in, "EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman" başlıklı fotoğraf sergisi Atatürk Kültür Merkezi Müzik Platformu Salonu'nda sanatseverlerle buluştu

        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 13:16 Güncelleme: 13.02.2026 - 13:16
        EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman sergisi açıldı
        Habertürk Yazarı ve Habertürk TV Airport Programı Yapımcısı Güntay Şimşek, yıllar boyuncu dünyanın dört bir yanında çektiği fotoğraflardan oluşan, “EŞİK; İki Dünya Arası– Ara Hâl / Ara Zaman” başlıklı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

        23 Şubat'a kadar Atatürk Kültür Merkezi Müzik Platformu Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak serginin açılışına aralarında İstanbul Valisi Davut Gül'ün de yer aldığı birçok davetli katıldı.

        Doğa, teknoloji ve medeniyet arasında sıkışan modern insanın varoluşsal arayışını ele alan sergi, izleyicisini görmeye, düşünmeye ve duraksamaya davet eden bir anlatı kuruyor.

        Sergi, bir çözüm ya da gelecek vaadi sunmak yerine, çağın belirsizlikleri üzerine düşünmek için bir alan açmayı amaçlıyor.

        Fotoğraf pratiği bu projede yalnızca belgeleyici bir araç olarak değil, bakma, kaydetme ve tanıklık etme sorumluluğunu üstlenen düşünsel bir alan olarak ele alınıyor. Doğa romantize edilmezken; medeniyet de mutlak bir ilerleme fikriyle yüceltilmiyor Yosun tutmuş bir ağaç gövdesi ile bir havaalanı altyapısı, aynı anlatının eşit parçaları olarak yan yana geliyor. İnsan, bu anlatıda hem tahrip eden hem de onarmaya çalışan çelişkili bir özne olarak görünürlük kazanıyor.

