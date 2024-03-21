Esin Gündoğdu'nun büyük değişimi
72 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı
Giriş: 21.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:13
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138 kiloya kadar çıktıktan sonra diyet yapan ve mide küçültme ameliyatı olan Esin Gündoğdu, iki yılda 72 kilo verdiğini açıklamıştı.
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Ünlü oyuncu kilo vermeyi sürdürüyor. Daha da zayıfladığı görülen oyuncu son görüntülerini sosyal medya sayfasında paylaştı.
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Esin Gündoğdu, "Salondan odaya gidemiyordum, basamak çıkamıyordum. Şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.