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        Esin Gündoğdu'nun büyük değişimi

        72 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:13
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        138 kiloya kadar çıktıktan sonra diyet yapan ve mide küçültme ameliyatı olan Esin Gündoğdu, iki yılda 72 kilo verdiğini açıklamıştı.

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        Ünlü oyuncu kilo vermeyi sürdürüyor. Daha da zayıfladığı görülen oyuncu son görüntülerini sosyal medya sayfasında paylaştı.

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        Esin Gündoğdu, "Salondan odaya gidemiyordum, basamak çıkamıyordum. Şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.

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        Gündoğdu, 'Avrupa Yakası', 'Recep İvedik 2', 'Olacak O Kadar', 'Aşk Yeniden' ve 'Yeni Gelin' gibi dizilerde rol almıştı.

        #Esin Gündoğdu
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