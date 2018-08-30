Rıfat Yüzüak
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"Kadınların kırıldığı geline makyaj yapamam!"

Habertürk yazarı Esin Övet, Mert Fırat'ın nişanlısı İdil Fırat'ın kına gecesinde Rıfat Yüzüak'ın makyözlüğünü “O gün doluyum” diyerek kibarca reddetmesini kaleme aldı. Rıfat Yüzüak'ın “O kadar kadın üzülürken gitmezdim zaten” diyerek yakın arkadaşlarına durumu anlattığını ifade eden Övet, "Rıfat’ı severim. Keşke profesyonellik yapsaydı. İşi varsa, doluysa bilemem ama işi olmayıp “İşim var” dediyse ayıp etmiş" dedi

30.08.2018 - 08:17 | Güncelleme:

Bitmeyen kına gecesi muhabbeti sonrasında İdil ve Mert Fırat inşallah çok da abartılı olmayan bir şekilde, sade bir düğünle 8 Eylül’de Alaçatı'da nikah masasına otururlar.

Tabii kendileri bilir ama, hani Alaçatı’ya taht maht götürmeye kalkmasınlar diye dedim.

Yani dokusuna aykırı.

O anlamda..



Neyse ikilinin evlilikleri malum başkalarını uzun zamandır geriyor. Yani ahali mutsuz.

Neden çünkü Mert Fırat, Hande Doğandemir ile iki yıllık beraberlik sonrasında onunla evlenmeyip bir anda İdil Fırat ile nikah masasına oturmaya karar verdi de ondan.

Bunlardan biri de makyöz Rıfat Yüzüak.

İdil Fırat’tan gelen “Makyajımı yapar mısın?” teklifini “O gün doluyum” diyerek kibarca reddetmiş.

Yani eşe dosta “Laf aramızda gitmek istemedim” demiş.



Neden mi?

Çünkü Rıfat Yüzüak “O kadar kadın üzülürken gitmezdim zaten” diyerek yakın arkadaşlarına durumu anlatmış.

Rıfat’ı severim.

Keşke profesyonellik yapsaydı.

İşi varsa, doluysa bilemem ama işi olmayıp “İşim var” dediyse ayıp etmiş.

Sonuçta uzun süredir makyaj yaptığı Ebru Gündeş’i ya da diğer birçok ünlüyü herkes seviyor ya da yaptıklarını onaylıyor mu?

Böyle bir durum mu var yani. Birileri mutsuz olacak diye. İnsanlar işlerini mi yapmıyor, ya da yapmayacak.



Ha bu durumdan sen mutsuz oluyorsundur. Birilerini sen sevmiyorsundur o yüzden gitmiyorsun anlarım.

Ama “Kadınlar çok mutsuz gitmezdim zaten” demek hoş değil; Rıfat’a pek yakışmamış. Ki kimseye yakışmaz.

Ve tabii bir de sonuçta bu aşk, ilişki bambaşka bir olay. İnsanlar yeri geliyor yıllarca aynı yastığa baş koyduğu kişilerden ayrılıp hiç ummadıkları insanlarla hayatlarını birleştiriyor.

Buna bizler karar veremeyiz. Ya da birileri mutsuz diye insanlar istemedikleri insanlarla mı hayatlarını sürdürecekler.

Tamam Mert Fırat iki sene Hande Doğandemir ile birlikte oldu ama demek ki onunla bir evlilik, bir yaşam kurmayı düşünmedi.

Ya da düşünmediler.

Bu bir tek bana mı garip gelmiyor bir kadın olarak anlamıyorum.

Belki Hande Doğandemir de bu durumdan çok memnun ya da ilerde “Oh be” diyecek.

Ne biliyoruz!

 

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