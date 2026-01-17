Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Eşine şiddetten tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik şiddeti sert sözlerle kınadı. Bakan Tunç, Ankara'daki olayda şüpheli hakkında "kasten yaralama" soruşturması başlatıldığını ve tutuklandığını açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadına yönelik şiddeti sert sözlerle kınadı. “Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır” diyen Tunç, şiddetin hiçbir türünü kabul etmediklerini ve özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddettiklerini vurguladı.
Tunç, Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yaralama” suçundan adli soruşturma başlatıldığını, gözaltına alınan şüphelinin Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını duyurdu.