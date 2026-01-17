Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadına yönelik şiddeti sert sözlerle kınadı. “Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır” diyen Tunç, şiddetin hiçbir türünü kabul etmediklerini ve özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddettiklerini vurguladı.

Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır.



Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz.



Tunç, Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yaralama” suçundan adli soruşturma başlatıldığını, gözaltına alınan şüphelinin Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını duyurdu.