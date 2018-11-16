Cani koca cinayeti böyle anlattı

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile tutuklu sanık Ömer Güneşsu katıldı.

İHA'nın haberine göre, tutuklu sanık avukatı aracılığı ile söz isteyerek mahkeme heyetine şunları söyledi: “Kadın katili olarak suçlandığım için herkesten özür dilerim. Maktul dini nikahlı ikinci eşimdi. Kendisine ilişkimiz döneminde mağaza açtım. Eşim olarak kendisine her türlü maddi destekte bulundum. Ayrılırken ofisimi arabamı bırakıp çıktım. Ayrıldıktan sonra ağlayarak geldi, barışmak istedi. Olay günü ise dişlerini yaptırdığı için para gönderdim. Daha fazlasını istediği için aramızda tartışma çıktı” dedi.



“BEN KARINCAYI BİLE İNCİTECEK BİRİ DEĞİLİM"

Sanık Güneşsu, “Ben sadece susturmak için eşarbını sıktım. Ben karıncayı bile incitecek biri değilim. Bana küfür etti, el hareketi yaptı. Etrafımızdaki insanlara rezil olmamak için ağzını kapatmak istedim. Anlık sıktım. Sonra burnundan kan geldiğini gördüm. Sonra benden istediği için para aldım geldim. Geldiğimde yerde yatıyordu. Öyle bir şey görünce korkup kaçtım” dedi.



“BEN KATİL DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Ömer Güneşsu savunması esnasında gözyaşlarını tutamayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim 24 yaşında bir çocuğum var hasta, kızım var üniversitede. Eşim şeker hastası zor durumdayım. Allah beni kahretsin. Bunalımdayım, çok pişmanım. Ben katil değilim. Cinayet diye bir şey yok. Olamaz. Çok pişmanım” dedi. Duruşma, mahkeme heyetince duruşmaya gelmeyen tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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