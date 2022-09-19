6 Ekim 2020'de eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, o dönem elini eteğini her şeyden çekmiş ve köy yaşamını tercih etmişti. Uzun zamandır görüntü vermeyen Namal, geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularına, ""Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun..." cevabını veren Namal'ın son hali merak konusu oldu.