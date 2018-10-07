Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kızılcakent Mahallesi'nde bir kadın cinayeti daha yaşandı. İnşaatlarda boyacılık yapan Hasan Uçar (33) ile 3 çocuğunun annesi Özlem Uçar (28) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Uçar, tüfekle eşine ateş etti. Uçar, ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak eşini vurduğunu teslim olmak istediğini söyledi.

ÇİFTİN 3 ÇOCUĞU DEVLET KORUMASINA ALINDI

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, Özlem Uçar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma, Hasan Uçar'ı gözaltına aldı. Özlem Uçar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin 3 çocuğu ise yetkililer tarafından devlet korumasına alındı. Hasan Uçar, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hasan Uçar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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