'Eşit Masallar' 23 Nisan'da sahnede

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmeyi amaçlayan ve aynı isimli kitap projesinden uyarlanan Eşit Masallar tiyatro oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda izleyicilerle buluşuyor. Klasik masalları eşitlik bakış açısıyla yeniden yorumlayan bu özel oyun, çocukları eğlenceli olduğu kadar düşündürücü bir yolculuğa davet ediyor. Odeabank’ın hayata geçirdiği “Eşit Masallar”, çocukların hayal gücünü zenginleştirirken, onlara yeni bir perspektif kazandırıyor.

23 Nisan’a özel etkinlikler kapsamında “Eşit Masallar”, 20 Nisan Pazar günü Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde saat 11.30 ve 13.00’te, 21 Nisan Pazartesi ise Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 11.00 ve 13.00’te, 26 Nisan Cumartesi günü Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 12.00 ve 14.00’te ücretsiz olarak sahnelenecek.