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Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde kesilen ağacı çekmek için yola gerilen ince çelik halatı halata çarpan motosiklet sürücü imam Mustafa Saka ağır yaralandı.
Olay, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, mahallede imamlık yapan Mustafa Saka (49) eşi Ayşe Saka ile birlikte motosiklete binerek evinden bir cenazeye gitmek için yola çıktı. Hareket halinde bulunan Saka, kesilen ağacı çekmek için yola gerilen çelik halatı taktığı kask ve yolda hiçbir güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle göremedi. Saka, boğazı kesilerek motosikletinden yere düştü.
Eşinin ve çevredekilerin yardımı ile bölgeye ambulans çağrılırken, olay yerine gelen ekipler Mustafa Saka ve eşi Ayşe Saka’yı yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Mustafa Saka buradan ambulans helikopter ile KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Mustafa Saka’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, eşi Ayşe Saka ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayda ihmali olduğu iddia edilen Kavaklı mahalle muhtarı Muhammet Saka ise kendisine konuyla ilgili sorulan sorulara "Başka işiniz mi yok. Bakın işinize” diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi.
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