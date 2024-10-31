Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kızı Malia babasının soyadını kullanmıyor

"Bizim için en büyük zorluk, onlara herhangi bir yardımda bulunmamıza izin vermelerini sağlamak" diyerek çocuklarının yardım istemediğini anlatan Barack Obama; "Bu konuda çok inatçılar. Malia, film çekiyor ve ilk filmini çekti. Baba olarak biraz övüneceğim. İlk filmi Sundance Film Festivali ve tüm bu gösterişli film festivallerine gitti, jeneriğinde Obama'yı yönetmen olarak kullanmadı" dedi.