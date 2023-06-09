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Eski ABD Başkanı Trump hakkındaki "gizli belgeler"e ilişkin dava dosyası kamuya açıklandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamındaki dava dosyası kamuya açıklandı. Trump'a 37 suçlama yöneltildi.

Eski ABD Başkanı Trump hakkındaki
AA

Florida Bölge Mahkemesinin, Trump'a yönelik "gizli belgeler" ile ilgili kamuya açıklanan 49 sayfalık dava dosyasında, Trump'a karşı aralarında "ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması" dahil 37 suçlama yöneltildi.

Trump'a yönelik iddianamede, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bir askeri operasyonla ilgili gizli haritayı da içeren "saldırı planını" ve ABD ile yabancı ülkelerin savunma ve silah kabiliyetlerine ilişkin ayrıntılar içeren belgeleri paylaşmak gibi maddeler yer alıyor.

Dosyada, Trump'ın yardımcısı Walt Nauta'ya da yanlış beyan vermek ve komplo kurmak gibi farklı suçlamalar yöneltildi.

Ayrıca dosyada, Trump'ın evinde ele geçirilen belgeler arasında, ABD'nin "hassas savunma ve nükleer bilgilerinin" bulunduğuna işaret edilerek, yabancı bir devletin nükleer kapasitesine ilişkin detayların yer aldığı bir dosya da olduğu belirtildi.

Dava dosyasında ifadelerine yer verilen bir avukat ise Trump'ın bazı dosyaları FBI'dan kaçırmayı önerdiğini belirtirken, Trump'ın gizli belgeleri banyo, duş, balo salonu, depo, ofis ve yatak odası gibi evin farklı noktalarında sakladığı kaydedildi.

Öte yandan dava dosyasında gizli belgeler ile ilgili Trump'ın 2016'daki başkanlık kampanyası sürecinde yaptığı konuşmalara atıfta bulunularak, Trump'ın gizli belgeler hakkında seçilirse daha titiz davranacağını söylediği anımsatıldı.

"SAKLAYACAK BİR ŞEYİM YOKTU"

Trump kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformunda konuya ilişkin şu paylaşımlarda bulundu:

"Biden, Kutularını Chinatown ve Boston'daki avukatının ofisi dahil her yere taşıdı. Dengesiz Jack Smith neden buna bakmıyor? Ayrıca, Mar-a-Lago'dan bir güvenlik kaydını, onlara açık bir şekilde sorgusuz sualsiz verdim. Saklayacak bir şeyim yoktu, şimdi de yok. Kimse Beyaz Saray'dan yanımda getirdiğim kişisel kayıtlara bakmama izin verilmediğini söylemedi. Bunda yanlış bir şey yok."

Trump, “Biden kayıtları yıllar boyunca tamamen güvensiz bir şekilde elinde tuttu, hatta Senatörken çalınmıştı. Bu saçmalık! Tıpkı Jack Smith, Lisa Monaco ve savcılığa gönderdikleri Matt Colangelo gibi. Burası artık Amerika değil. Cumhurbaşkanlığı Kayıtları Yasası kapsamında, tüm bunları yapmaya iznim var. Clinton Çorap Davası'nda karar oldukça net. DOJ ve FBI'ın yıllardır bana karşı yaptıkları dışında ortada hiçbir suç yok.” ifadelerini kullandı.

BIDEN KONUYU ADALET BAKANI İLE KONUŞMAMIŞ

Söz konusu dosyanın duyurulmasının ardından Biden, Kuzey Carolina gezisinde gazetecilerin "Bu konuda Adalet Bakanı Merrick Garland ile görüştünüz mü?" sorusunu yanıtladı.

Biden, "Garlad ile bunu görüşmedim, görüşmeyeceğim de. Olanlar hakkında bir yorumum yok." dedi.

Trump, dün akşam kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "gizli belgeler" ile ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

Gelecek hafta salı günü yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, "Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD Başkanının başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım." ifadelerini kullanmıştı.

MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Fotoğraf: AA

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