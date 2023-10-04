Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk vefat etti

        Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk vefat etti

        Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 02:24 Güncelleme: 04.10.2023 - 02:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk vefat etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk 73 yaşında vefat etti.

        Edinilen bilgiye göre, 23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Elazığ'da 2 Haziran 1950'de dünyaya gelen Öztürk, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

        Öztürk, özel sektörde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı, 3 dönem Anavatan Partisi Elazığ İl Başkanlığı, 1 dönem Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

        Elazığ İzzet Paşa Vakfı Kurucu Üyesi olan Öztürk, İhsaniye Camii Derneğinin 2. başkanlığını yaptı.

        AA'nın haberine göre; Öztürk, 23. ve 26. dönemde Elazığ Milletvekili seçildi, KİT Komisyonu, Madencilik Araştırma Komisyonu ve Küresel Isınma Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

        Tahir Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıydı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #AK Parti
        #TAHİR ÖZTÜRK
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        40 gün sonra yakalandı
        40 gün sonra yakalandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu