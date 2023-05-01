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Eski Almanya Şansölyesi Merkel'den Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin açıklama: Elimden geleni yaptım

Eski Almanya Şansölyesi Merkel, Rusya politikasını savunarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini engellemek için elinden geleni yaptığını söyledi

Eski Almanya Şansölyesi Merkel'den Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin açıklama: Elimden geleni yaptım
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HABERTURK.COM

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ZEIT'e verdiği röportajda mülteci ve Rusya politikaları konusunda izlediği politikayı savundu, "Almanya'da fikir ayrılığına yol açan siyasi durumlarla başa çıkmak zorunda kaldım" dedi.

Merkel, özellikle 2015'te Suriyeli mültecilere kapıları kapatmama kararını savunarak, "İnsanlık adına verdiğim kararlar geri alamam" ifadelerini kullandı. Merkel, mülteci krizi sonucunda aşırı sağcı AfD'nin yükselişiyle ilgili herhangi bir sorumluluğu reddetti.

Eski Şansölye Rusya'ya yönelik uyguladığı politikayı bir kez daha savundu. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği dönemde de diplomatik girişimlerin yanında olduğunu dile getirdi. "Ukrayna hakkında en yoğun şekilde endişelenenlerden biriydim ancak bana kıyasla bu konuyla ilgilenmeyen pek çok kişi vardı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı işgale ilişkin konuşan Merkel, "Bunun yaşanmaması için elimden geleni yaptım. Bunların işe yaramaması yaptıklarımın doğru olmadığının kanıtı değil. Diplomasi her zaman bir gereklilik" açıklamasında bulundu.

Merkel, Ukrayna savaşının nasıl sona erebileceği konusunda ne düşündüğü sorulduğunda ise bu konuda yorum yapmak istemediğini söyledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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