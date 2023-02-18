İşte Türkiye'nin konuştuğu o isim Server Beşirli, Habertürk muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'ye konuştu.

Beşirli o konuşulan fotoğrafın hikayesini şu ifadelerle anlattı: "Ben sosyal medyadan gördüm kardeş ülkenin başına gelen felaketi. Biz de evsizdik, soğukta kalmıştık biliriz. Bu çetin vaziyeti biz de çekmiştik, yaşamıştık. O yüzden kardeş ülkenin yanında olmak istedim elimden gelen desteği vermek için. Götürdüm o yorganları yastıkları yardım için."