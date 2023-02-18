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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olan Azerbaycanlı isim Habertürk'e konuştu

Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken fotoğraflanan Azerbaycanlı Server Beşirli, büyük felaketin yaşandığı illerden Adıyaman'a gelmiş ve kentteki yardım çalışmalarına katılmıştı. Beşirli, Habertürk muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'ye konuştu.

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  • Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olan Azerbaycanlı isim Habertürk'e konuştu

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla fotoğraflanan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Azerbaycanlı Server Beşirli, birçok kişinin takdirini kazanmıştı.
  • Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olan Azerbaycanlı isim Habertürk'e konuştu

    Beşirli sonrasında da Adıyaman'da yardım çalışmalarına katılmıştı. Türkiye'deki depremlerin ardından yaralarının sarılması için Azerbaycan'dan Adıyaman'a gelen ve yoğun çaba sarf eden isimlerden biri de 34 yaşındaki Server Beşirli'ydi.
  • Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olan Azerbaycanlı isim Habertürk'e konuştu

    Önce kendisi ve ailesine ait eşyaları yardım toplama merkezine ulaştıran Beşirli, sonrasında da arabasıyla kasabada dolaşarak yardım etmek isteyenlerin eşyalarını ilgili yere ulaştırmıştı. Eski kırmızı arabasının üzerindeki yardım malzemeleriyle Bakü sokaklarında çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla milyonların gönlünde taht kuran Beşirli, Adıyaman'daki yardım kampanyalarında da depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek oluyordu.

  • İşte Türkiye'nin konuştuğu o isim Server Beşirli, Habertürk muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'ye konuştu.

     

    Beşirli o konuşulan fotoğrafın hikayesini şu ifadelerle anlattı: "Ben sosyal medyadan gördüm kardeş ülkenin başına gelen felaketi. Biz de evsizdik, soğukta kalmıştık biliriz. Bu çetin vaziyeti biz de çekmiştik, yaşamıştık. O yüzden kardeş ülkenin yanında olmak istedim elimden gelen desteği vermek için. Götürdüm o yorganları yastıkları yardım için."
  • Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olan Azerbaycanlı isim Habertürk'e konuştu

    Eski arabasına ne olduğu sorusuna ise Beşirli "Kardeş ülkenin bu durumunda fark etmez eski oldu ne olduğu. Yanlarında olmak istedim. Biz iki devlet bir milletiz. Başımız sağolsun" yanıtını verdi. 

     
  • Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olan Azerbaycanlı isim Habertürk'e konuştu

    Beşirli kendisine yardım eden bir insanının araç hediye ettiğini doğrularken "Araç hediye etmişler ama ben görmedim buradayım, babama teslim ettiler" dedi.

    Beşirli Adıyaman'daki çalışmalara elinden geldiğince yardım etmeye devam edeceğini de belirtti.
  • Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olan Azerbaycanlı isim Habertürk'e konuştu

    * Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve DHA'dan servis edilmiştir.

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