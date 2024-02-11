Eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul’daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum.… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2024

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.