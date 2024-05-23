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        Eski belediye başkan yardımcısının şüpheli ölümü

        Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner, 12'nci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Güner'in bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:14
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        Eski belediye başkan yardımcısının şüpheli ölümü
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        Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner, Çankaya'nın Mutlukent Mahallesi'nde oturduğu 12. kattaki dairenin balkonundan sitenin bahçesine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde evli ve 1 çocuk annesi Kiraz Gülsün Bor Güner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, evde bulunan Güner'in ailesi ve hizmetçisinin olay yerinde ifadelerini aldı.

        BİR SÜREDİR PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

        Güner'in yakınları cansız bedeninin başında gözyaşı dökerken, cenaze kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vertigo rahatsızlığı olan Güner'in bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

        KİRAZ GÜLSÜN BOR GÜNER KİMDİR?

        1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Güner, 1997 yılında Hazine Müsteşarı Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Dünya Bankası'nda kısa dönemli danışman olarak çalıştı. 2003 yılında Türkiye'ye dönerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü İç Borç Yönetimi Dairesi'nde şube müdürlüğü yaptı. 2010 yılında Washington Büyükelçiliği'ne ekonomi müşaviri olarak atandı ve 3 yıl görev yaptı. 2014'ten 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Güner, 31 Mart'ta da CHP'den Çankaya belediye başkan aday adayı olmuştu.

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