"4 YILDA 200'E YAKIN MODEL ARAÇ ÜRETTİM"

Kesim ve kaynak yapmayı ustalarından öğrendiğini ve deneme-yanılmayla kendini bu konuda geliştirdiğini ifade eden Şit, "Bunları yaparken çok yaralandım. Özellikle ellerimi yaraladım, gözüme birçok kere malzeme kaçtı ve defalarca doktora gittim" dedi. Şit, kapısı açılabilen, direksiyonu dönebilen ve flaşör devresine sahip daha detaylı araçlar yapmak istediğini belirterek, şöyle devam etti: