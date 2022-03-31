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Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

Ankaralı medikal firma çalışanı Bülent Şit, filmlerdeki simge araçların modellerini eski dikiş makinesi parçalarıyla üretiyor

AA
  • 01
    Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

    Ankaralı medikal firma çalışanı Bülent Şit, eski dikiş makinelerini malzeme yaparak, film ve çizgi romanların simgeleşen motorlu araçlarının modellerini üretiyor. Farklı boyut ve türlerde ürettiği modelleri sosyal medya hesabından paylaşan Şit, AA'ya yaptığı açıklamada, annesi terzi olduğu için dikiş makinesi sesiyle büyüdüğünü ve bu sebeple model araçlarında eski dikiş makinelerini tercih ettiğini söyledi.
  • 02
    Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

    İnternette gördüğü, çeşitli malzemelerden yapılmış model araçlardan esinlenerek kendi modellerini üretmeye başladığını belirten Şit, "En başta deneme amaçlı kendi tasarımlarımı yapmaya başladım ve güzel oldu. Daha sonra bunları daha detaylı ve kalıcı hale getirmeye çalıştım" dedi.
  • 03
    Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

    "TÜRK FİLMLERİNDEKİ MEŞHUR ARAÇLARI DA ÜRETMEK İSTİYORUM"

    Şit, çizgi roman, sinema ve dizi film hayranı olduğunu ve bu konuda arşivinin bulunduğu anlatarak, "Özellikle Mad Max, Batman, James Bond, Geleceğe Dönüş, Ghost Busters filmlerindeki kurgusal arabaların bire bir modellerini yapmayı hedefledim" diye konuştu.
  • 04
    Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

    Klasik Türk filmlerinde yer alan meşhur araçların da modellerini üretmek istediğini aktaran Şit, şunları kaydetti:

    "Şener Şen'in Züğürt Ağa filmindeki kamyoneti ve Tarık Akan'ın Emel Sayın'ı halıya sarıp kaçırdığı arabayı yapmayı çok istiyorum. Selvi Boylum Al Yazmalım'daki minibüsü dikiş makinesinden yapmayı çok istiyorum. Bunların modelleri yapıldı ancak dikiş makinesinden değil."
  • 05
    Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

    Şit, modelleri üretirken kullandığı kollu, ayaklı, elektrikli ve mini eski dikiş makinelerini çoğunlukla internetten veya tamircilerden bulduğunu anlatarak, "Hurdacılardan 40-50 kiloluk malzeme alıyorum. Metrelerce hortum, şerit, boya, sac ve metal malzeme kullanıyorum. Metalleri kaynatarak birleştiriyorum. Teker ve aksesuar takıp ardından boyayarak son haline getiriyorum" bilgisini verdi.
  • 06
    Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

    "4 YILDA 200'E YAKIN MODEL ARAÇ ÜRETTİM"

    Kesim ve kaynak yapmayı ustalarından öğrendiğini ve deneme-yanılmayla kendini bu konuda geliştirdiğini ifade eden Şit, "Bunları yaparken çok yaralandım. Özellikle ellerimi yaraladım, gözüme birçok kere malzeme kaçtı ve defalarca doktora gittim" dedi. Şit, kapısı açılabilen, direksiyonu dönebilen ve flaşör devresine sahip daha detaylı araçlar yapmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:
  • 07
    Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

    "Dört yılda 200'e yakın araç yaptım. Haftada bir tane üretebiliyorum. Kaynak ve kesim işlerini atölyede yapıyorum. Ama boya işini maalesef evde, balkonda yapıyorum. Bu işe çok vakit ayırdığım için eşim biraz itiraz etmişti. Eşin rızası olmadan yapılacak bir iş değil. Sağlığım el verdiği ve dikiş makinesi bulduğum sürece devam edeceğim. Belki araba sayımı 2 bine çıkarabilirim."
  • 08
    Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

    "ÇOCUKLAR MODEL OTOMOBİLLERİME BİNMEYE ÇALIŞIYOR"

    Simgeleşmiş uçak, helikopter ve gemilerin de modellerini yapmak istediğini belirten Şit, ürettiği eserlerden henüz hiçbirini satmadığını, ancak talep gelmesi durumda satış yapmanın yanı sıra özel üretim de yapabileceğini söyledi.
  • 09
    Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

    Şit, yurt dışında, kollu kıyma makinesi, hurda otomobil parçaları ile ahşap ve plastik malzemelerden benzer çalışmaların yapıldığını dile getirerek, "Ürettiğim arabaları ortadan ikiye bölüp, ışıklandırarak tablo halinde duvara asılabilecek hale getirmek şeklinde bir projem var. Onlar da duvar süsü olacak" ifadelerini kullandı. Şit, yaptığı modelleri terzi emeklisi olan ve Adana'da yaşayan annesinin çok beğendiğini anlattı.

     

     
  • 10
    Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

    Küçük yaştaki çocukların model otomobillerine binmeye çalıştığını aktaran Şit, başta İstanbul'daki klasik otomobil fuarı olmak üzere, ulusal ve uluslararası otomobil fuarlarında ve müzelerde sergi açmayı hedeflediğini kaydetti.
  • 11
    Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor
  • 12
    Eski dikiş makinesi parçalarıyla araba modelleri üretiyor

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