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        Haberler Gündem Güncel Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eski erkek arkadaş şikayet etti, evde köpeklere işkence ortaya çıktı!

        Bursa'da bir kadının evindeki 4 köpeğe yaptığı işkencenin güvenlik kamerası görüntüleri eski sevgilisi tarafından polise verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında da köpekler hayvanat bahçesine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:24
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        Bursa'da E.D.C. (30) isimli kadının evindeki 4 köpeğe yaptığı işkencenin görüntüleri, eski erkek arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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        DHA'nın haberine göre polis soruşturma başlatırken, 2'si yavru, 4 köpek, Osmangazi ilçe Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Köpekler, savcılık kararından sonra geçici olarak sahiplendirilecek.

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        Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde oturan E.D.C. isimli kadın, iddiaya göre, evinde baktığı Pomeranian cinsi, 2’si yavru, 4 köpeğe sürekli şiddet uygulayarak eziyet etti.