Eski erkek arkadaş şikayet etti, evde köpeklere işkence ortaya çıktı!
Bursa'da bir kadının evindeki 4 köpeğe yaptığı işkencenin güvenlik kamerası görüntüleri eski sevgilisi tarafından polise verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında da köpekler hayvanat bahçesine teslim edildi
Giriş: 23.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:24
1
Bursa'da E.D.C. (30) isimli kadının evindeki 4 köpeğe yaptığı işkencenin görüntüleri, eski erkek arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
2
DHA'nın haberine göre polis soruşturma başlatırken, 2'si yavru, 4 köpek, Osmangazi ilçe Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Köpekler, savcılık kararından sonra geçici olarak sahiplendirilecek.
3
Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde oturan E.D.C. isimli kadın, iddiaya göre, evinde baktığı Pomeranian cinsi, 2’si yavru, 4 köpeğe sürekli şiddet uygulayarak eziyet etti.