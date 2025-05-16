Burdur'da, Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen, "kasten yaralama" suçundan hükümlü Tarık Yılmaz (45), Çavdır ilçesinde 8 Şubat 2024'te, eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurduktan sonra bıçakla ağır yaralamış, genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ZANLI KAÇARKEN YAKALANMIŞTI AA'daki habere göre olay yerinden kaçan Tarık Yılmaz, Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı evden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmış, Yılmaz ile ona yardım ettiği öne sürülen 8 zanlı tutuklanmıştı.

8 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI Eski koca ve onu azmettirdiği öne sürülen 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, suça yardım ettiği öne sürülen 6 sanık hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI Yargılama aşamasında tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti. Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu 5 sanık, tutuksuz 4 sanık ile taraf avukatları katıldı. Tarık Yılmaz ve katlettiği eski eşi Özlem Şımarık. İddia makamı mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanık Meryem S'nin tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' İSTENDİ Tutuklu sanık Tarık Yılmaz'ın avukatı, olayın tasarlayarak olmadığını, müvekkilinin ani bir kastla hareket ettiğini ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Tutuksuz sanık Meryem S. mahkemede, "Her şey ortada. Benim dört çocuğum var. 10 ay annesiz kaldılar. Olayla hiçbir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Tutuklu sanıklar Erdal A, Şaban A, Mehmet Ç. ve tutuksuz sanıklar Kazım Ö, Mustafa S. ve Gökay S. beraatlerini talep ettiklerini söyledi.

"TAKTİR MAHKEMENİNDİR" Tutuklu sanık Tarık Yılmaz duruşmada yaptığı savunmada, "Diyeceğim bir şey yoktur. Takdir mahkemenindir" savunmasında bulundu. Tutuklu sanık Adem S, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini, Tarık Yılmaz'ın ifadesinden dolayı suçlandığını, pişman olacak suçunun bile olmadığını ifade etti.