Mahkemede şaşırtan savunma

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Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Gündoğdu, iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi takip etti. Bir süre sonra karşısına çıktığı ikili tartışmaya başladı.
DHA'nın haberine göre, Gündoğdu, belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Meşeli'yi vücudunun 23 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Meşeli, yaşamını yitirdi. Gündoğdu ise eski eşinin çantasını alıp, kaçtı. Kaçma anı güvenlik kamerasına yansıyan ve polis tarafından Çınarönü Mahallesi'nde yakalanan Hasan Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'OĞLUM İÇİN DNA TESTİ İSTİYORUM'
Hakkında 'Kasten adam öldürmek ve yağma' suçlarından dava açılan Hasan Gündoğdu, Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Eski çiftin oğlu Ziya Gündoğdu ve ölen Özlem Meşeli´nin kardeşi Cevdet Meşeli'nin de katıldığı duruşmada Gündoğdu, eşinden 2008 yılında işleri bozulduğu için boşandığını, 2018 yılına kadar birlikte yaşamaya devam ettiklerini anlatarak, "Mayıs ayında beni bırakıp, annesinin evine gitti. Olaydan önce oğlumla kavga etmişler, eşim oğlum hakkında evden uzaklaştırma almış. Olay günü konuşmak için evine gittim. Zile bastım kapıyı açan olmadı. Kalp ameliyatı olduğumdan, bir süre yolda dinlendim. Yolda yürürken eşimle karşılaştım. Aramızda tartışma çıktı. Gelen arabanın önüne doğru beni itti. Gelen arabada erkek arkadaşı olduğunu, çantasından da biber gazı çıkaracağını düşünerek, üzerimdeki bıçağı çıkarıp, rastgele salladım. Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçarken çantası montumun düğmesine takılmış. Çantasını çalmadım. Oğlumun da benden olmadığını söylediği için DNA testinin yapılmasını istiyorum" dedi.
ANNESİNİ ÖLDÜREN BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Annesi babası tarafından öldürülen Ziya Gündoğdu ise, babasından şikayetçi olmadığını bildirdi. Ziya Gündoğdu, "Annemin telefonunda Mehmet isimli bir erkekle mesajlaştığını gördüm. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Karakolluk olduk. Annem benim için evden uzaklaştırma kararı aldırdı'' diye konuştu. Ölen Özlem Meşeli´nin kardeşi Cevdet Meşeli ise, sanığın cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep ettiği duruşma, ertelendi.
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