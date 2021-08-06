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Haberler Gündem 3. Sayfa YİNE KADIN CİNAYETİ! Tekirdağ'da bir adam eski eşini, kızının gözleri önünde öldürdü! - Haberler
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Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Türkiye yine insanın kanını donduran bir kadın cinayetine tanık oldu. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eski eşi tarafından minibüste kızının yanında bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

YİNE KADIN CİNAYETİ! Tekirdağ'da bir adam eski eşini, kızının gözleri önünde öldürdü! - Haberler
Eski eşini, kızının gözleri önünde öldürdü!
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AA

Yaklaşık bir yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan 4 çocuk annesi Senem Barik (38), gece iş çıkışı evine gitmek için 16 yaşındaki kızıyla minibüse bindi.

AA'nın haberine göre, Senem Barik'i takip eden İ.B. de aynı minibüse binerek boşandığı eşiyle barışmak istedi. Şüpheli, barışma teklifini kabul etmeyen Barik'i bıçakladı.

Minibüstekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Barik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli İ.B. olayda kullandığı bıçakla emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.B, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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