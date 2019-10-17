Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski koca O.G. (34),boşandığı G.A.'yı (28) pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
DHA'nın haberine göre, Şehitler Tepesi Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde dün yaşanan olayda, G.A.'nın hostes olarak çalıştığı okul servisinin yolu eski koca O.G. tarafından kesildi. O.G., zorla araçtan indirdiği eski eşini yanında getirdiği pompalı tüfekle vurdu. İki yerinden vurulan G.A., ihbar üzerine gelen gelen ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
DALAĞI ALINDI, BACAĞININ KESİLME RİSKİ VAR
Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi edilen G.A.'nın dalağı ameliyatla alınırken bağırsağında ve bacağında ciddi hasarlar meydana geldiği tespit edildi. G.A.'nın sağ bacağının kesilme riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirilirken, polisin firari O.G.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
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