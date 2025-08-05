Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Eski Fenerbahçeli, Fransız ekibine gitti - Fenerbahçe Haberleri

        Eski Fenerbahçeli, Fransız ekibine gitti

        Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransa'nın Le Havre'ye takımına transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 20:57 Güncelleme: 05.08.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Fenerbahçeli, Fransız ekibine gitti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta'nın yeni adresi Fransız ekibi Le Havre oldu.

        Ligue 1 ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandığı ve 70 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

        İngiltere'nin Aston Villa ekibinden 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Samatta, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Antwerp takımında kiralık olarak forma giyerken, 2022-2023 sezonunda ise yine Belçika'nın Genk ekibinde aynı şekilde görev almıştı.

        Temmuz 2023'de PAOK'a transfer olan Tanzanyalı futbolcu, Yunan ekibinde 64 maçta 8 gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda dikkat çeken kararlar
        Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda dikkat çeken kararlar
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Donald Trump çatıya çıktı
        Donald Trump çatıya çıktı
        Yunus Akgün'den 4 yıllık imza: Maaşı belli oldu!
        Yunus Akgün'den 4 yıllık imza: Maaşı belli oldu!
        Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme
        Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme
        Morata için Arabistan iddiası!
        Morata için Arabistan iddiası!
        5 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike