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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, halefi Macron'un kendisine ihanet ettiğini düşünüyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın, kabinesinde ekonomi bakanı olarak görev yapan halefi Emmanuel Macron’u kendisine ihanetle suçladığı ileri sürüldü.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, halefi Macron'un kendisine ihanet ettiğini düşünüyor
Fransa Eski Cumhurbaşkanı'ndan Macron'a 'ihanet' suçlaması
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AA

La Nouvelle Tribune sitesinin haberine göre, Hollande’ın eski iletişim danışmanı Gaspard Gantzer, gazeteci Gael Tchakaloff’a yaptığı açıklamada, Hollande ile kabinesinde ekonomi bakanı olarak görev yapan halefi Macron arasında "artık bir ilişki olmadığını" söyledi.

Gantzer, “Macron’un ona ihanet ettiğini düşünüyorum. Hollande, ‘Ben ona her şeyi verdim, o bana ihanet etti.’ diyor. Emmanuel ise ‘Bana kendisi geldi, ben bir şey istemedim.’ diyor." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Hollande’ın birçok durumda Macron’a güvenini gösterdiğini vurgulayan Gantzer, ancak Macron’un Eylül 2015’ten itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanmaya başladığını kaydetti.

Hollande’ın, halefi Macron’u, "sarı yelekliler" krizini yönetemediği gerekçesiyle eleştirdiği biliniyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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