Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Beyoğlu Sohbetlerinin ‘Kurtuluş Mücadelemiz ve Cumhuriyet’ konulu programına konuşmacı olarak Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ katıldı. Toplantıda Başbuğ’un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, meclis üyeleri, dini cemaat liderleri, iş ve sanat dünyasını önde gelen isimleri de yer aldı.

Toplantı katılımcılar tarafından soru cevap şeklinde devam etti. İHA'nın haberine göre; Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ davetlilere iki kitabını hediye etti. Söyleşi sonunda ise Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a cevher kase hediye etti. Beyoğlu Sohbetleri’ne konuk olan İlker Başbuğ, Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşen devrimler ile günümüzde bağımsız ve güçlü Türkiye için atılan adımları değerlendirdi.

“BEYOĞLU’NDA BAŞLAYAN BİR KURTULUŞ SAVAŞI MÜCADELEMİZ VAR”

Cumhuriyet’in ilan edilişinin yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldiğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “96 yıl öncesinde Beyoğlu’nda başlayan bir kurtuluş savaşı mücadelemiz var. 16 Mayıs 1019’da bandırma vapuru kurtuluş savaşını başlatmak üzere Mustafa Kemal’i Beyoğlu Galata Limanı’ndan bandırma vapuruna binip Samsun’a gittiği gündür. İçinde bulunduğumuz bina Mustafa Kemal Atatürk’ün buraya gelip çalıştığı ve kaldığı bir binadır. Bugün de Cumhuriyet’imizin ilan edilişinin yıl dönümü münasebetiyle hem milli mücadelemizi hem Cumhuriyet’imizi hem de değerli komutanımızdan dinlemek istedik. İstiyorum ki burada Cumhuriyet’imizi kutlarken şehitlerimizi yad edip o günleri hatırlarken gazilerimizin de hatıralarını dinleme fırsatımız oldu” dedi.

“BARIŞ PINARI HAREKATI ZORUNLUYDU”

Barış Pınarı Harekatı’nın zorunlu olduğunu dile getiren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “AK Parti’nin kazandığı belediyede katıldığım ilk söyleşi oldu. Barış Pınarı Harekatı zorunluydu. Orada hiç tereddüdümüz yok. Sağladığı faydalar var mı tabi ki var. En azından terör koridorunu parçaladınız. Bir Irak modelini Türkiye’de uygulanma olasılığını rafa kaldırdınız. Bu büyük bir başarıdır. Ama esas sorunumuz YPG/PYD ne derseniz deyin terör örgütü olarak kabul ettiremiyorsunuz. Suriye rejimi Güney’den geliyor, siz Kuzey’den geliyorsunuz. Bu ne demektir bitiş demektir. YPG’nin bitmesi demektir. YPG’nin bitmesini de ne Rusya istiyor ne de Amerika istiyor” dedi.

“NE SİYASİ PARLAMENTOLAR NE KİŞİLER BU OLAY SOYKIRIMDIR DEME YETKİSİNE SAHİP DEĞİLLER”

ABD Temsilciler meclisindeki soykırım kararına ilişkin konuşan Başbuğ, ”Soykırımcı deme konusunda sözleşmeye göre yetkili olan tek organ mahkemelerdir. Açık ve net. Diğer Avrupa ülkelerinde de parlamentolar alınmadı mı alındı. En son Amerika Birleşik Temsilciler Meclisi’nden karar aldı. Bu konuda bangır bangır bağırmanız gerekiyor. Siz bu konuda yetkili değilsiniz. Soykırım olmasını iddia edebilmesi için karşı tarafın devletin bu olayı planladığına ve icra ettiğine dair belge koyması lazım. Ne siyasi parlamentolar ne kişiler bu olay soykırımdır deme yetkisine sahip değiller. Yetkili mahkemelerdir. Biz bunu defalarca dile getirdik” ifadelerinde bulundu.