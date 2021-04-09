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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi
AA

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Sanık ve müşteki Kocaman'ın avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Başka suçtan yargılandığı 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında dile getirdiği "Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak." sözlerinden dolayı hakkında dava açıldığı belirtilen Demirtaş, yaptığı her açıklama için hakkında soruşturma başlatıldığını savundu, şu ana kadar bin 300'den fazla soruşturmasının bulunduğunu söyledi.

Şikayetçinin yüzünü bile görmediğini ifade eden Demirtaş, "Hesap sorulacak derken, hukuk önünde hesabını soracağım dedim. Bunların hepsi bir gün tarafsız mahkemede ortaya çıkacak." diye konuştu.

Sanık avukatları da müvekkilinin ifadelerinde suç unsuru bulunmadığını öne sürdü.

Beyanların ardından mahkeme duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın 7 Ocak 2020'de görülen celsesinde, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ı hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu ifadelerin yer aldığı iddianamede, şu tespite yer verildi:

"Terör örgütü üyeliği suçu kapsamında yargılanan şüphelinin kamuoyu tarafından takip edilen yargılaması sırasında yaptığı söylemler ve paylaşımların geniş halk kesimlerine etki ve yayılma niteliği ile eylem bir savunma metni içerisinde dahi olsa terörle mücadelede etkin görev yapmakta olan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşarak, kamu görevlisini örgüt mensuplarına hedef gösterme amacı taşımakta olduğu, yine müştekiyi tehdit niteliği gösterdiği anlaşılmaktadır."

İddianamede, Demirtaş'ın "tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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