Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün katılımıyla geçen ay başlatılan ve kısa sürede yükselen tepkilerin ardından 9 kulübün çekilmesiyle yarıda kalan Avrupa Süper Ligi adlı girişimin tekrarlanmasını önlemek amacıyla, eski yıldız İngiliz oyuncular ve bazı basın mensupları, ortak bildiri yayımlayarak İngiltere hükümetinin resmi sitesinde imza kampanyası başlattı.

Söz konusu girişimin futbol için büyük tehdit oluşturduğu vurgulanan bildiride, "Futbol taraftarları olarak, Avrupa Süper Ligi kurma girişimi, bizi dehşete düşürdü. Sportif liyakat ve rekabet kavramını yok etmeyi hedefleyen bu girişim, futbolun bütünlüğüne yapılan bir saldırıydı." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'de birçok üst düzey kulübün, zengin iş insanları tarafından satın alınmasıyla bu tehdidin meydana geldiği vurgulanan açıklamada, "Taraftarlar, bu zengin iş insanlarının iktidarına karşı çıkmak için tek sesle bir araya geldi. Öfkeli protestolar sayesinde girişim boşa çıktı. Bunun bir daha asla olmayacağından emin olmalıyız." değerlendirmesi yapıldı.

İngiltere hükümetine çağrıda bulunulan bildiride, "Hükümet, ülkenin futbol piramidini terk etmeye çalışan tüm Premier Lig kulüplerini yasalarla engellemeli. Taraftarların çıkarlarını temsil eden 'Bağımsız Futbol Düzenleme Birimi' adı altında bir kurum kurulmasına izin vererek futbolda kötü girişimlere karşı koruma sağlamalıdır. Bu kuruma, İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig ve İngiltere Futbol Ligi (EFL) gibi futbol organizatörlerini denetleme yetkisi verilmelidir." şeklinde görüş belirtildi.

Söz konusu imza kampanyasına kısa süre içinde 59 binin üzerinde kişi destek verdi. İmza kampanyasında 100 bin sayısına ulaşılması halinde söz konusu bildiri, İngiltere parlamentosunda gündeme alınarak görüşülecek.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, geçen ay ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu. UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı. UEFA, girişimden çekilen kulüplere, UEFA'nın kulüp turnuvalarına bağlılıklarını teyit eden ve bundan cayılması halinde büyük miktarda para cezasına çarptırılmalarına yol açacak mutabakat imzalatmıştı.