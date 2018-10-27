İnternetten satın aldılar! Yenisinden daha güzel yaptılar
27.10.2018 - 06:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM
İngiltere'nin Nottingham kentinde yaşayan Martin Hill ve Iona Stewart çifti seyahat ederken konaklama ücreti ödemekten sıkılınca çareyi taşınabilir bir eve sahip olmakta buldu. Satın aldıkları eski bir kamyonu yenileyen çift, küçücük bir alanı konforlu bir eve dnüştürdü
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İngiltere'nin Nottingham kentinde ev almanın yükü altında ezilmek istemeyen Iona Stewart ve Martin Hill çifti kendilerince bir çözüm buldu.
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Seyahat etmeyi seven ve işlerini dışarıdan halledebilen çift gezerken yanlarında olabilecek bir eve sahip olmak istedi.
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Çift bunun üzerine Ebay'den 3,600 sterline kamyon satın almaya karar verdi.
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Iona ve Martin tüm vakitlerini geçireceği bu kamyonu yaşanabilir bir eve dönüştürmek için tam olarak 20 bin sterlin harcadı.
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İngiliz çiftin böyle bir işe girmesinin amacı ise konaklama masraflarını kısmak...
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Kamyonun yenilenmiş hali böyle görünüyor.
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Dışarıdan bakınca çok özel olduğu söylenemez ancak aracın içinde bir dairede olması gereken her şey var.
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Araç, lüks bir yatak odası, yaşam alanı, mutfak ve banyoya sahip.
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Geçmişte kamyon satın almanın hayalini kurduğunu söyleyen Martin, 4 aylık çalışma sonucunda kamyonu yeni hale getirdiklerini söylüyor.
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Evin içinde çift kişilik yatak odası ve şık mobilyalar mevcut.
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Dahası tüm eşyaların kolayca sığabilmesi için depolama alanları oldukça zekice düşünülmüş.
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Kamyonu içindeki odalar kapılarla ayrılmış.
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Şimdilerde Avrupa seyahatine devam eden çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu küçük evden görüntüler ise şöyle...
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39 BİN LİRAYA ALDI, 838 BİN LİRAYA SATTI!
ABD'de yaşayan Jessie Lipskin 1966 model GMC otobüsü eve dönüştürdü.
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Hayatında bir şeyler satın almaktan yorulup küçülmeye, daha mütavazı yaşamaya karar veren 30 yaşındaki kadın, internette eski bir otobüs gördü ve onu eve dönüştürmeye karar verdi.
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Genç kadın, 3 yılda 1966 model hurda otobüsü baştan yarattı.
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Lipskin, 2015 yılında 7 bin dolar (39 bin Türk lirası civarı) karşılığında otobüs satın aldığında ehliyete sahip bile değildi.
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New York'ta bir apartman dairesinde yaşayan hayalperest kadın, ocak ayında New Jersey'deki Asbury Park'ta 400 metrelik bir otobüse tam zamanlı olarak taşındı. Yenileme projesinde üç yıl ve yaklaşık 125.000 dolar (703 bin Türk lirası) civarı harcadı.
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Ancak otobüsün kendisi için büyük olduğunu söyleyen Lipskin, aracı 149.000 dolara (838 bin Türk lirası civarı) sattı.
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Finans sektöründe çalışan genç kadın, "Annem delirdiğimi düşünüyordu. Evindeki tüm insanlara, 'Kızım yaşamak için bir otobüs satın alıyor' diyordu" sözleriyle yaptığının ailesine çılgınca geldiğini söylüyor.
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Finans sektöründe çalışmaya devam eden ancak uzaktan çalışan Jessie Lipskin yurtdışında birkaç ay geçirdikten sonra daha küçük bir aracı eve dönüştürmeyi planlıyor.
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ALDIĞINDA MOTORU BİLE YOKTU, SON HALİ ŞAŞIRTTI!
Eski araçseverlerin bile tanımakta zorlanacağı bu araç, hurdadan daha beter bir hale gelmiş Liaz-677.
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Bu araçtan bir şey olmaz dediğinizi duyar gibiyiz ancak, aracın son halini gördüğünüzde bu dediğinizden vazgeçeceksiniz.
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İşte adım adım bir hurdanın eski efsaneye dönüşümü...
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BİR MİNİBÜSLE HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Her insan bir evi olsun ister ama yüksek ev fiyatları, insanlara farklı şeyler yaptırabiliyor.
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Deep Vasudeva Das adındaki bir adam da, satın aldığı eski bir minibüsü yaşam alanına çevirmeye karar verdi.
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İşini bitirdiğinde "Yaratıcılık budur" dedirtti.
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Genç adam her zaman hayalini kurduğu karavan evi yaparken aşamalarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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