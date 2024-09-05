KAĞIDIN BEYAZ KALMA İŞLEMİ

Richardson'a göre, kağıt üreticileri genellikle bir ağartma işlemi kullanarak mümkün olduğunca çok lignini çıkarmaya çalışır. Ne kadar çok lignin çıkarılırsa, kağıt o kadar uzun süre beyaz kalacaktır. Ancak ucuza üretilen gazetelerde, tipik bir ders kitabı sayfasından daha fazla lignin bulunduğundan, diğer kağıt türlerine göre daha hızlı sarı-kahverengi bir renge dönüştüğünü belirtmiştir.