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Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, hayatını kaybetti

Olimpiyat ikincisi eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, 71 yaşında vefat etti

Vehbi Akdağ

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Münih Olimpiyat Oyunları'nda 2. olan güreşçimiz Vehbi Akdağ hayatını kaybetti. Uzun zamandır tedavi gören milli güreşçimiz, amansız hastalığın pençesinden kurtulamadı. Merhumun cenazesi Tokat Ormanbeyli köyünden öğle namazı müteakiben kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

1949 Tokat doğumlu Vehbi Akdağ, 16 yaşında güreşe başladı. 1971 yılında Avrupa üçüncülüğü elde eden Akdağ, 1972 Münih Olimpiyatları'nda 2. oldu ve Türkiye'nin tek madalyasını alarak yıllarca adından söz ettirdi. Vehbi Akdağ, 1974 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bir kez daha kürsüye çıkmayı başarmıştı.

KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan eski milli güreşçi Vehbi Akdağ'ın vefatı dolayısıyla oğlu İbrahim Akdağ'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında, "Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden, 1972 Münih Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı tek madalyanın sahibi Vehbi Akdağ'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk güreşine verdiği hizmetleri her zaman hatırlanacak olan merhum Vehbi Akdağ'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."

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