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        Haberler Dünya Eski NATO lideri Stoltenberg, Norveç Maliye Bakanı oldu | Dış Haberler

        Eski NATO lideri Stoltenberg, Norveç Maliye Bakanı oldu

        Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 1 Ekim 2024'te bıraktığı NATO liderliğinin üzerinden 5 ay geçmesinin ardından Norveç Maliye Bakanı oluyor. İktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri olan Stoltenberg, genel seçimlere 8 ay kala göreve getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:12
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        Eski NATO lideri, Norveç Maliye Bakanı oldu
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        Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'nin kabine değişikliği kararının bir parçası olarak Norveç'in yeni Maliye Bakanı oluyor.

        İşçi Partili deneyimli bir siyasetçi olan Stoltenberg, 2000-2001 ve 2005-2013 yıllarında Norveç Başbakanlığı yapmıştı.

        10 yıl boyunca NATO Genel Sekreterliği'ni yürüten Stoltenberg, 2024 yılında görev süresinin dolmasının ardından yerini eski Hollanda Başbakanı Rutte'ye bırakmıştı.

        Norveç'in Avrupa Birliği'ne mesafeyle yaklaşan Merkez Partisi, Avrupa Birliği enerji politikalarının benimsenmesi konusunda koalisyon ortağı İşçi Partisi'yle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hükümetten ayrılmıştı.

        İşçi Partisi, genel seçimlere 8 ay kala tek başına iktidarını sürdürüyor.

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