        Eski prens Andrew hakkında bir kadına yönelik 'uygunsuz davranış' soruşturması

        Ünvansız prens Andrew hakkında, 2002 yılında bir kadına yönelik 'uygunsuz davranış'ta bulunduğu iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 14:09 Güncelleme:
        'Uygunsuz davranış' soruşturması

        Kraliyet ailesinde ünvanını kaybeden eski prens Andrew Mountbatten-Windsor hakkında, geleneksel at yarışı Royal Ascot'ta bir kadına karşı uygunsuz davranışta bulunduğu iddiası soruşturuluyor.

        İddiaya göre, olay 2002 yılında, Kraliçe II. Elizabeth'in diğer kıdemli kraliyet üyeleriyle birlikte Berkshire'daki yıllık at yarışına katıldığı sırada meydana geldi.

        Sunday Times gazetesi, iddianın o sırada mı yoksa daha yakın zamanda mı polise bildirildiğinin belirsiz olduğunu belirtti.

        Polis, aynı zamanda Andrew'un kamu görevinde usulsüzlük iddiaları hakkındaki soruşturmayı da sürdürüyor. Şubat ayında Andrew, İngiltere ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemde, cinsel suçlardan hüküm giymiş milyarder pedofil Jeffrey Epstein ile gizli bilgileri paylaştığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

        Polis yetkilileri, Andrew hakkındaki cinsel taciz iddialarını da soruşturmaya dahil etmeyi düşündüklerini söyledi.

        Bir kadın, Epstein tarafından 2010 yılında Andrew ile cinsel ilişkiye girmek üzere Royal Lodge'a gönderildiğini ve ardından Buckingham Sarayı turuna çıkarıldığını iddia etti. Olayın yaşandığı sırada kadının 20'li yaşlarında olduğu söylendi.

        Andrew, Epstein ile olan bağlantıları konusunda herhangi bir yanlışlık yaptığı iddiasını reddetti. Soruşturmanın karmaşıklığı göz önüne alındığında, dedektifler soruşturmanın uzun süreceğini tahmin ediyor.

