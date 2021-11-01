DHA

Olay, saat 04.00 sıralarında bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Serkan Erdoğan, Hayati Çelik ve eski sevgilisi N.B.´yi birlikte eğlence mekanından çıkarken gördü.

DHA'nın haberine göre, Hayati Çelik ve N.B., mekanın önünden ayrıldığı sırada Serkan Erdoğan, belinden çıkardığı tabancayla araca doğru bir el ateş etti. Merminin sırt kısmına isabet ettiği Çelik yaralandı. Aynı araçla bir özel hastaneye götürülen Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cinayete kurban giden Hayati Çelik

Tabancayı atarak kaçan Serkan Erdoğan, Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 35 suç kaydı bulunan Erdoğan'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.