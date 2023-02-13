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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seçimlerin bir başka zaman yapılması gerektiğini belirtti.

— Bülent Arınç (@bulent_arinc) February 13, 2023

Arınç, seçimleri erteleme konusundaki “naçizane düşüncelerim" diye şu ifadelere yer verdi:

Birinci tercihim; Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri birleştirilebilir. Bunun geçmişte örnekleri vardır. Bu yöntemle halka fazladan tercih hakkı verilecektir.

İkinci tercihim Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Seçimleri'nin ötelenerek Kasım 2023'de yapılmasıdır.

Üçüncü tercihim ise ilk iki seçenekte anlaşılamadığı takdirde tüm siyasi partilerin mutabık kalacağı başka bir tarih üzerinde anlaşma sağlanmasıdır.

Arınç mesajının sonunda şöyle dedi:

Sonuç itibariyle ne olursa olsun bu zaruret hali dolayısıyla seçimler bir defaya mahsus olmak üzere tehir edilmelidir. Seçimleri ertelemeye yönelik teklifim kabul görürse ayrıntılı olarak başka düşüncelerimi de ifade edebileceğim.