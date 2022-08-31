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Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförünün evinde arama yapıldı

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nın evinde arama yapıldı. Ahmet K'nın ardından eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de gözaltına alındı

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförünün evinde arama yapıldı
Ünsal Ban'ın şoförünün evinde arama yapıldı
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AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nın evinde arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan Ban ile yanında bulunan şoförü Ahmet K. de gözaltına alındı.

BAZI EVRAK VE DJİTAL MATERYALLER YAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Ban ile birlikte Ankara'ya getirilen Ahmet K'nın Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken, arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine giden polis ekipleri eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladı.

AA'nın haberine göre; yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklar ile bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet K'nin eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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