        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in adının verildiği cadde tabelası söküldü

        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in adının verildiği cadde tabelası söküldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 2005-2008 yılları arasında kaymakamlık yapan Tuncay Sonel'in adının verildiği cadde tabelası, mahalle sakinlerinin talebi üzerine kaldırıldı

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 23:05 Güncelleme:
        Adını taşıyan tebala söküldü

        5 Ocak 2020’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan gelişmelerin ardından, eski Birecik Kaymakamı olarak görev yapan Tuncay Sonel’in ismi caddeden kaldırıldı. Tuncay Sonel, 27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında Birecik Kaymakamı olarak görev yaptı. 2024 yılında alınan Birecik Belediye Meclisi kararıyla ilçedeki bazı cadde ve sokaklara Sonel’in adı verildi.

        MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

        Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan ve Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen Tuncay Sonel’in ismini taşıyan caddeye ilişkin mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti, tabelanın kaldırılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulundu. Başvuruda, Sonel’in adının caddeye verilmesinin mahalle sakinleri arasında rahatsızlığa neden olduğu ifade edildi.

        Belediye tarafından talebin kabul edilmesi üzerine ekipler, cadde üzerindeki tabelayı sökerek kaldırdı. Sökülen tabelanın bir süre duvar kenarına bırakıldığı görüldü.

        #Tuncay Sonel tabela
        #haberler
        #Şanlıurf
