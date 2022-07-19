Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Anadolu Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. YKS sonuçları ile tercih dönemi gündeme gelirken okulların taban ve taban puanları araştırılmaya başlandı. Peki ÖSYM ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı? İşte Anadolu Üniversitesi taban puanları...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü belli oldu. Sonuçların duyurulması sonrasında 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte, son 4 senenin Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

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ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI