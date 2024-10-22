Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarının çocukların ailelerine yönelik sosyal inceleme yaptığını kaydeden Vali Hüseyin Aksoy, şöyle devam etti: "Biz de ihtiyaç varsa ailelere yardımda bulunuyoruz. Sokaklarda çalışırken okullarını ihmal eden 121 çocuğumuzu eğitim kazandırdık. Sosyal ve kültürel kurslara katılan çocuk sayımız 94, sağlık taraması yapılan çocuk sayısı 95, aşıları eksik olduğu tespit edilen ve aşıları yapılan çocuk sayısı 91'dir. Amacımız çocuklarımızın sokakların risklerinden kurtarılarak eğitim hayatına devam etmelerini sağlamak."

Vali Aksoy, Eskişehir halkının da çalışmalar destek verdiğini ve sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 199 ihbarın yapıldığını sözlerine ekledi.