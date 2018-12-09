DHA'nın haberine göre, Ankara, Eskişehir, Konya ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.Y., B.G., H.K. ile K.C.'nin Eskişehir'de kaldıkları 3 eve baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM),İstihbarat ve Özel Harekat şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda takma bıyık ve peruklar, örgütsel dokümanlar, 41 bin liralık döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Şüphelilerin tanınmamak için takma bıyık ve peruk kullandığı saptandı.

Götürüldükleri TEM Şubesi'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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