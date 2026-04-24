Eskişehir'de yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu
Eskişehir'de komşularının haber alamadığı Hayriye Tezer Ulu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:23
Eskişehir'de komşularının haber alamadığı Hayriye Tezer Ulu (84), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYORDU
Odunpazarı ilçesine bağlı Postane Sokak’taki 6 katlı binanın 4’üncü katında yalnız oturan Hayriye Tezer Ulu'nun komşuları, gece yarısı kendisinden haber alamadı. Evi kontrole gelen komşular, kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Polis ekipleri, çilingirle girdiklerinde evde Ulu’yu hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hayriye Tezer Ulu’nun cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ulu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Hayriye Tezer Ulu'nun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
