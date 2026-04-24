        Haberler Gündem Güvenlik Eskişehir'de yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu

        Eskişehir'de yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu

        Eskişehir'de komşularının haber alamadığı Hayriye Tezer Ulu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:23 Güncelleme:
        Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

        Eskişehir'de komşularının haber alamadığı Hayriye Tezer Ulu (84), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYORDU

        Odunpazarı ilçesine bağlı Postane Sokak’taki 6 katlı binanın 4’üncü katında yalnız oturan Hayriye Tezer Ulu'nun komşuları, gece yarısı kendisinden haber alamadı. Evi kontrole gelen komşular, kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Polis ekipleri, çilingirle girdiklerinde evde Ulu’yu hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hayriye Tezer Ulu’nun cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ulu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Hayriye Tezer Ulu'nun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

