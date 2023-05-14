Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Eskişehir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Eskişehir başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Eskişehir seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Eskişehir Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 89.91 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:09 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 63.5 oldu. Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 190.475 oyla yüzde 50.57 - Recep Tayyip Erdoğan: 156.925 oyla yüzde 41.67 - Sinan Oğan: 27.236 oyla yüzde 7.23 - Muharrem İnce: 1.992 oyla yüzde 0.53 aldı. Eskişehir 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Eskişehir Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.72 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:09 itibarıyla yüzde 45.5 oranında açıldı. 2023 Eskişehir milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 115.999 oyla yüzde 47.22 - Cumhur İttifakı: 107.124 oyla yüzde 43.62 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 6.742 oyla yüzde 2.75 - Ata İttifakı: 5.198 oyla yüzde 2.12 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 341 oyla yüzde 0.14 aldı. Saat 21:09 itibarıyla 2023 Eskişehir milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

