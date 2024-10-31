Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Kartal Tepesi Sokak'taki bir apartman dairesinde dün sabah saatlerinde 30 yaşındaki Erkan Şalt ile arkadaşı Okan E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU Erkan Şalt, 30 yaşında hayata veda etti. Tartışma esnasında Okan E., pompalı tüfekle ateş ederek Şalt'ı başından vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ REKLAM Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk kontrollerin ardından Erkan Şalt'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şalt, olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Okan E. gözaltına alındı.