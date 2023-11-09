Eskişehir´de 600 milyon liralık tefecilik operasyonu ESKİŞEHİR´de2 kişinin tutuklandığı, 1´inin de adli kontrolle serbest bırakıldığı tefecilik soruşturmasını genişleten jandarma ekipleri 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Örgüt kurarak tefecilik yapmakla suçlanan 6 şüphelinin, 66 kişiden 600 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

ESKİŞEHİR´de2 kişinin tutuklandığı, 1´inin de adli kontrolle serbest bırakıldığı tefecilik soruşturmasını genişleten jandarma ekipleri 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Örgüt kurarak tefecilik yapmakla suçlanan 6 şüphelinin, 66 kişiden 600 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, geçen hafta bazı şüphelilerin yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 'Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran' adı verilen operasyonla M.T., Y.T. ve M.T.'yi evlerinde yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 6 milyon liralık senet, 1 senet fotokopisi, 1 milyon 500 bin liralık tapu senedi, 95 boş senet, 13 fişek, kelepçe, 3 bin 110 lira, 3 cep telefonu ele geçirildi. 2 Kasım´da adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve Y.T. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON GENİŞLEDİ; 3 GÖZALTI DAHA

KOM ekiplerince genişletilen soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 bin 950 lira, mağdurlara ait 14 tapu senedi, 13 boş senet, 2 av tüfeği, 6 fişek, 5 cep telefonu ele geçirildi. İfadelerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

600 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, şüphelilerin senetle borç para verdikleri, cebir ve şiddetle borçları katladıkları, mağdurların gayrimenkulleriyle araçlarını üzerlerine geçirip tefecilik yaptıkları ve bu yöntemlerle 66 kişiden 600 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.